В Североуральске местный житель отобрал у беременной пакет с продуктами

Полиция Североуральска по горячим следам задержала грабителя, который поздно вечером 7 января под угрозой применения силы отнял пакет с продуктами у женщины, находящейся на последнем сроке беременности. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, пока не понятно, что толкнуло ранее не судимого 35-летнего гражданина на преступление.

Около 20:30 48-летняя местная жительница сообщила в полицию, что возле дома №11 по улице Клубной неизвестный с применением насилия похитил у её 22-летней дочери пакет с продуктами, сообщили в пресс-службе. Злоумышленник схватил потерпевшую сзади за шею и потребовал у неё деньги.

Выяснив, что деньгами жертва не располагает, нападавший вырвал из рук женщины пакет с продуктами и скрылся, причинив ущерб на сумму 500 рублей.

Подозреваемый был задержан полицейскими в съёмной квартире, похищенные продукты питания находились при нём. Зачем работающий, не имевший ранее проблем с законом мужчина пошёл на преступление, полиция установит в ходе следствия. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи – семь лет лишения свободы.