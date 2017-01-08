Баскетболистки “УГМК» разгромили ногинский «Спартак»

Екатеринбургская женская баскетбольная команда «УГМК» на домашней площадке Дворца игровых видов спорта выиграла матч регулярного чемпионата премьер-лиги со счётом 89:41 (21:2, 25:22, 22:4, 21:13).

Самыми результативными у «лисиц» стали Альба Торренс (18 очков), Ника Барич (15), Наталья Виеру (11). У баскетболисток «УГМК» это двенадцатая победа в двенадцати матчах регулярного чемпионата 2016/2017, тогда как у их соперниц, замыкающих турнирную таблицу, наоборот, двенадцатое поражение в двенадцати играх.

Следующий матч баскетболистки «УГМК» проведут также на паркете екатеринбургского ДИВСа 12 января в рамках Евролиги с испанской «Авенидой» из Саламанки (начало в 19.00)