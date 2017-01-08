"Лада Калина" убила собственную хозяйку на трассе Талица - Тугулым

Девушка-водитель погибла в воскресенье, 8 января, на автодороге между Талицей и Тугулымом. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, главной причиной трагедии стало, скорее всего, нарушение правил самой погибшей: автолюбительница поставила сломавшуюся машину посреди проезжей части.

Около 13:00 21-летняя девушка - водитель автомобиля "Лада Калина", при движении со стороны Талицы в направлении Тугулыма прибегла к вынужденной остановке в результате поломки, сообщили в ГИБДД. При этом она не обозначила транспортное средство ни включенной аварийной сигнализацией, ни выставив знак аварийной остановки. Водитель автомобиля Toyota из-за снега не смог вовремя заметить машину на проезжей части. В результате столкновения "Калину" отбросило, девушка от полученных травм скончалась на месте.

По мнению представителей Госавтоинспекции, одной из причин трагедии стало не соблюдение со стороны водителя требований безопасности и действий в случае вынужденной остановки транспортного средства.

В ГИБДД напоминают: в случае поломки автомобиля либо ещё каких то других вынужденных остановках транспортных средств на трассах крайне опасно находиться непосредственно на автодороге - в любой момент водитель может не справиться с управлением и двигающийся автомобиль может изменить траекторию движения. В целях собственной безопасности необходимо максимально обозначать своё транспортное средство - "аварийкой", знаками, выставленными на проезжую часть со стороны движения автомобилей на расстоянии, дающем водителям возможность заметить препятствие.