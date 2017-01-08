Японская балерина провела фотосессию в купальнике у екатеринбургского фотографа

Фотографии артистки Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Кюнсун Пак опубликовал в Фейсбуке фотограф Павел Ребрук.

- Поработали с Kyonsun Pak! Буквально первые кадры! Восхищён совместной работой! Столько сил вложено было в съёмку Kyonsun Pak, несмотря на её выступление, которое закончилось за два часа до начала фотосессии! - написал фотограф.

Съёмка проходила в фотостудии My Studio. Визажистом выступила Мария Лис. 24-летняя Кюнсун Пак, кореянка по происхождению, прожила в Японии 17 лет. В Екатеринбурге она живёт три года и работает в Театре оперы и балета. Недавно Кюнсун Пак станцевала главную партию Герды в премьере спектакля "Снежная королева". По словам фотографа, после блестящей игры в Екатеринбурге балерину узнают даже таксисты.

- Самый интересный момент произошёл, когда завезли костюмы в оперный театр - водитель такси начал рассказывать, насколько Кюнсун Пак великолепная балерина и о её выступлении в качестве Герды в постановке "Снежной королевы"! - поделился Павел Ребрук.

Фото: Павел Ребрук