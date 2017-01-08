Областная газета
Общество 8 января 2017, 16:45

За период новогодних каникул в пожарах погибли более 10 свердловчан

За 8 дней, прошедших с начала нового, 2017 года, в Свердловской области при пожарах погибли более      10 человек. По информации государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Свердловской области, в основном это жители деревянных частных домов.

Так, пожары, ставшие смертельными, были зафиксированы с начала года в Камышловском районе (1 погибший), Туринском городском округе (1 погибший), Горноуральском городском округе (1 погибший), Талицком городском округе (2 погибших), Кушвинском городском округе (3 погибших) и в Серовском городском округе (1 погибший).

В пожаре, который произошёл вечером 6 января в частном секторе в Асбесте также погибли два человека, среди которых, по информации местных СМИ, руководитель ансамбля эстрадного танца "Визит" Елена Малышева.

С учётом неблагоприятной обстановки, связанной с гибелью людей при пожарах, а также с установившейся на Среднем Урале холодной погодой, сотрудники  ГПС призывают граждан обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. Рекомендуется, уходя из дома, отключать электроприборы, не оставлять без присмотра топящиеся печи и не поручать присмотр за ними детям. Кроме того, не следует хранить горючие материалы рядом с нагревательными приборами и печами, а также не использовать горючие смеси для розжига печей.

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