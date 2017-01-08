В масс-старте Антон Шипулин стал 14-м

Только что в Оберхофе завершилась гонка с общего старта. Для нашего Антона Шипулина масс-старт тоже не стал удачным - у него лишь 14-е место.

Антон Шипулин очень сильно стартовал, до первой стрельбы возглавляя пелетон. Но эта прыть нашего спортсмена, увы, подвела. На первом огневом рубеже он допустил сразу две ошибки. Та же ситуация сложилась и на второй стрельбе, чем Антон практически похоронил свои шансы на высокие места. Тем более что сегодня, несмотря на туман и снег, лидеры стреляли чисто.

А на третьей стрельбе два раза промахнулся уже Мартен Фуркад, точен был Уле Айнер Бьёрндален, именно он и возглавил после этого рубежа гонку. А Антон Шипулин отстрелял в этот раз чисто, но от лидеров он был уже очень далеко. Перед заходом на финальную стрельбу он был всего лишь 19-м.

А последняя стойка получилась у Антона отлично, что позволило ему переместиться сразу на 14-ю позицию. Но настоящая борьба развернулась сегодня между другими спортсменами, ведь за победу сегодня сражались Бьёрндален, Фуркад, Шемп, Биатрикс и Лессер. Лучшим из россиян выглядел Антон Бабиков, который изо всех сил боролся на шестёрку сильнейших.

Итоги оказались непредсказуемыми - немцы Шемп и Лессер обогнали в финишном створе непобедимого раньше Фуркада. Антон Шипулин на финише остался 14-м.