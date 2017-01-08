Областная газета
Общество 8 января 2017, 17:24

На Среднем Урале конфисковано 660 литров спиртосодержащей жидкости

С конца декабря прошлого года и в первые дни января специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявлена незаконная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в объёме 5 тыс. 278 штук общим объёмом 659,6 литра. Ко всей продукции применены меры по изъятию или аресту, сообщили в управлении надзорного ведомства.

На горячие линии поступило 10 сообщений от граждан по факту незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции. По всем 10 сообщениям проведены выезды, 3 факта подтвердились.

Отметим, за этот же период в федеральных масштабах арестовано более 415 тысяч единиц спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом 53 тысячи литров. Наибольшее количество нарушений выявлено в Волгоградской, Саратовской, Амурской, Кировской областях, Алтайском крае, Забайкальском крае и Республике Коми.

Как сообщалось ранее, 23 декабря Роспотребнадзором было издано постановление "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией": на 30 суток в стране заморожена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 % объёма готовой продукции. Запрет не распространяется только на парфюмерию и стеклоомыватели. Торговля была приостановлена после того,   как в Иркутской области в результате отравления косметическим средством "Боярышник" погибли более 70 человек.

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