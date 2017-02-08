На региональном форуме Кинохакатон выберут проект для съёмки фильма

На базе Свердловской киностудии с 10 по 12 февраля состоится российский форум кино и креативной экономики Кинохакатон 2017. По одному из проектов, которые презентуют участники форума, киностудия снимет фильм, рассказали организаторы.

Тренинг перед форумом для молодых кинематографистов, который начинается 8 февраля, проведёт сценарист «Легенды №17», «Горько» и «Экипажа» Николай Куликов.

На форуме свои проекты авторы будут представлять во время презентаций, в 5 номинациях: полнометражное игровое кино, игровые сериалы, анимация, видеоигры и экспериментальные форматы (короткометражные фильмы, интерактивные web-шоу, игровой интернет-контент, фильмы 360 и VR). В этот раз на форуме особое внимание уделят проектам фильмов и контенту, героями которых являются инженеры, айтишники, рабочие, учёные и предприниматели. Среди жанров кино для младшего зрителя - сказки, фэнтези и фантастика.

При этом по итогам форума киноэксперты Свердловской киностудии из полнометражных игровых кинопроектов выберут один на реализацию в 2017/2018 году.

- Это крупный региональный форум, разноплановый, где будут задействованы компетентные специалисты и представители бизнеса, которые дадут участникам полезные советы и комментарии, а также и возможности для реализации проектов, - сказала «ОГ» представительница форума Юлия Михайлова.

На форуме будут говорить о разработке и финансировании проектов, современных технологиях съёмок и пост-продакшна, маркетинге и продажах малобюджетных проектов. Стратегическим направлением Кинохакатона станет будущее кинематографа: прогноз на 5 лет. Кстати, название форума составлено из слов «кино» и термина хакеров «хак», то есть это попытка взломать секреты современного кино.

Участие в форуме бесплатное.

Фото: Александр Исаков