Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 15:30

ВЦИОМ: среди культурных мероприятий 45% россиян выбирают поход в кино

Среди культурных мероприятий 45% россиян в 2016 году выбрали поход в кино. Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследователей интересовала степень вовлечённости россиян в культурную жизнь страны. Специалисты опросили 1600 человек в 130 населённых пунктах, в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России с 15 по 25 ноября прошлого года.

Участие в культурных событиях и мероприятиях 2016 года принимали 76% опрошенных. Лидерами рейтинга интереса стали театры и концерты: 41% респондентов заявил о желании посетить мероприятия данного направления. Наименьший интерес у граждан вызвали интернет-ресурсы, посвящённые деятельности культурных учреждений (5%).

В прошлом году 45% респондентов хотя бы раз сходили в кино (в 2015 году 40%), 38% - на местный праздник (в 2015 году - 39%), 24% - на концерт (22% в 2015 году). Театр в 2016 году посетили 21% россиян, музей - 13%, выставки - 12%. Ни одного культурного мероприятия не удалось посетить 23% граждан. 

Что из перечисленного Вы посещали хотя бы раз за последний год? (закрытый вопрос, любое число ответов, %)

 

XII. 2015 г.

XI. 2016 г.

Кино

40

45

Местный праздник (день города и другие)

39

38

Концерт

22

24

Театр

20

21

Музей

14

13

Выставки

13

12

Цирк

11

10

Фестиваль, шоу

7

6

Сайты театров, музеев, смотрел виртуальные спектакли, выставки

7

6

Ничего из перечисленного

28

23

Затрудняюсь ответить

1

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