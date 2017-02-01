Областная газета
Общество 1 февраля 2017, 15:46

Наина Ельцина возложила цветы к могиле первого Президента России в Москве

В Москве сегодня, 1 февраля, Наина Ельцина возложила цветы к памятнику первому Президенту России на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла в честь 86-летия со дня рождения Бориса Ельцина, сообщили в пресс-службе Ельцин Центра

- На Новодевичьем кладбище в Москве побывали родные Бориса Ельцина - супруга Наина Иосифовна, дочери и внуки. Возложить цветы к памятнику пришли также соратники первого Президента России, - рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

Добавим, сегодня супруга первого Президента России возложит цветы к памятнику Бориса Ельцина в Екатеринбурге. В 17:00 она впервые зачитает отрывки из своих мемуаров в пространстве магазина "Пиотровский" в Ельцин Центре. 

Фото: Ельцин Центр 

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