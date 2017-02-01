Областная газета
Спорт 1 февраля 2017, 16:43

В команде ФК «Урал» появился киберфутболист Омар Алиев

В команде футбольного клуба «Урал» появился киберфутболист Омар Алиев. Ему предстоит сыграть за свою команду на первом в истории «Кубке РФПЛ по Киберфутболу», рассказали «ОГ» в пресс-службе ФК «Урал».

Киберфутбол — спортивная игра в виртуальном пространстве, где 1 игрок при помощи электронного управления играет за свою команду.

- «Урал» впервые вступит в соревнования по киберфутболу. В составе нашей команды только один киберфутболист — Омар Алиев, - прокомментировал «ОГ» пресс-аташе «Урала» Никита Медведевских. - Киберфутболисты соревнуются в популярной игре FIFA 2017. В современное время футбол охватывает не только реальное пространство, но и виртуальное.

- Киберфутбол набирает популярность, многие наши футболисты на сборах в свободное время играют в FIFA 17, - признался президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Киберспортсмен Омар Алиев тоже играет не только в компьютерный, но и в настоящий футбол. Соглашение с 18-летним студентом Уральского политехнического колледжа клуб подписал 1 февраля. Он одержал победу на отборочном этапе, где за право попасть в «Урал» боролись 112 игроков. Теперь Омару предстоит сыграть за «Урал» на первом «Кубке РФПЛ по Киберфутболу». В виртуальном турнире примут участие 16 киберспортсменов, которые сыграют за свои клубы премьер-лиги. Соревнования пройдут в конце февраля в Уфе.

Позднее состоится первый открытый чемпионат премьер-лиги по игре FIFA 17, победитель которого станет участником мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, который проходит под эгидой Международной футбольной федерации FIFA.

Фото: ФК "Урал".

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