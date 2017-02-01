В Екатеринбурге девочка сломала руку во время урока физкультуры

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с тем, что второклассница из средней школы № 140 сломала руку во время урока физкультуры.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, девочка упала с горки и получила травму. Все остальные ученики её класса в это время катались на лыжах. Сотрудники прокуратуры намерены выяснить, соблюдались ли в этом учебном заведении требования Федерального закона «Об образовании в РФ», обязывающего создавать безопасные условия для обучения и воспитания.

Кроме того, в школу сейчас выехали с проверкой сотрудники службы по делам несовершеннолетних из отдела полиции №4 Ленинского района Екатеринбурга. Они проведут опрос сотрудников образовательного учреждения, поговорят с потерпевшей девочкой и её родителями. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.