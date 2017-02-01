Наина Ельцина приехала в Екатеринбург

Вдова Первого Президента России Наина Ельцина сегодня приехала в Екатеринбург по случаю празднования 86-летия со дня рождения Первого Президента РФ Бориса Ельцина.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Наина Ельцина совместно с губернатором Евгением Куйвашевым, председателем Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной, первым вице-спикером регионального парламента Виктором Шептием приняла участие в возложении цветов к памятнику Борису Ельцину в Екатеринбурге.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, Евгений Куйвашев подчеркнул, что Борис Ельцин пришёл в политику, когда Россия вступала в один из самых сложных периодов своей истории, а ушёл из жизни, когда страна обрела стабильность.

Напомним, сегодня в столице Урала состоится большой цикл мероприятий, посвящённых празднованию 86-летия со дня рождения великого российского реформатора.

Фото: пресс-служба ЗССО