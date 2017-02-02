На станции Колюткино сошёл с рельсов состав с углём

В ночь на четверг, 2 февраля, на железнодорожной станции Колюткино сошли с рельсов семь вагонов грузового состава, шедшего с грузом угля из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в результате ЧП пострадавших нет.

В 02:05 в Центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступила информация о происшествии в Белоярском ГО, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На железнодорожной станции Колюткино произошёл сход 7 вагонов с углём, без опрокидывания.

По уточнённой информации, никто не пострадал, в настоящее время к месту аварии направлен аварийно-восстановительный поезд Свердловской железной дороги и оперативная группа МЧС.

Об изменении в движениях поездов на направлении Каменск-Уральский - Екатеринбург будет сообщено дополнительно.