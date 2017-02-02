Областная газета
Спорт 2 февраля 2017, 07:35

Сборная России проиграла шведам на чемпионате мира по хоккею с мячом

В заключительном матче группового раунда чемпионата мира по хоккею с мячом сборная России проиграла хозяевам турнира шведам со счётом 6:10.

Хет-трик в составе сборной России сделал краснотурьинец Евгений Иванушкин, один мяч на счету первоуральца Алмаза Миргазова, ещё два мяча в ворота шведов забил Ян Бефус.

Россия - Швеция - 6:10 (2:5). Голы: 1:0 Бефус (10.52), 1:1 Эдлунд (Моссберг, 12.38), 1:2 Э.Петтерссон (Лёфстедт, 14.11), 1:3 Нильссон (Х.Андерссон, 17.21), 1:4 Э.Петтерссон (Гильям, 25.52), 2:4 Бефус (Джусоев, 34.37), 2:5 Д.Андерссон (Х.Андерссон, 45.02), 2:6 Пиццони-Эльфинг (Хельмюрс, 48.20), 3:6 Иванушкин (Джусоев, 52.30), 3:7 Сэфстрём (Берлин, 56.20), 4:7 Миргазов (Ишкельдин, 73.36), 5:7 Иванушкин (Ишкельдин, 76.06), 5:8 Лёфстедт (Сэфстрём, 78.34), 5:9 Эдлунд (Сэфстрём, 87.55), 5:10 Хелмюрс (Эрикссон, 89.19), 6:10 Иванушкин (90.00, с 12-метрового). Финляндия – Казахстан – 5:3 (1:2). Третий мяч у команды Казахстана забил первоуралец Артём Вшивков.

Итоговое положение команд в подгруппе «А»: Швеция - 6 очков, Россия - 4, Финляндия – 2, Казахстан – 0.

Подгруппа «В»: Белоруссия – США – 5:14, Германия – Норвегия – 3:17. Все три гола у немцев опять оказались краснотурьинскими – Фёдор Миронов и Михаил Дунаев забивали с передач Александра Кузнецова, ещё один мяч забил Сергей Нааб.

Итоговое положение команд в подгруппе «B»: Норвегия - 6 очков, США - 4, Белоруссия - 2, Германия - 0.

В четвертьфинале сыграют: Швеция - Германия, Россия - Белоруссия, Финляндия - США, Казахстан - Норвегия.

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