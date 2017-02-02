Внедорожник сгорел ночью на Среднем Урале

В ночь с 1 на 2 февраля на Среднем Урале загорелись два автомобиля. Сгорел внедорожник Great Wall Hover на площади четырёх квадратных метров под Североуральском, в Екатеринбурге на площади одного квадратного метра повреждено зеркало машины Volvo, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании внедорожника Great Wall Hover в посёлке Покровске-Уральском под Североуральском поступило в дежурную часть вчера, 1 февраля, в 21:53. В тушении пожара участвовали пять огнеборцев и две единицы техники. В 3:03 открытое горение было ликвидировано, пожар полностью потушен в 03:05, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 4:23 поступило поступило сообщение о возгорании автомобиля Volvo на улице Попова в Екатеринбурге. На тушение пожара выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники. Машину удалось потушить до прибытия пожарных подразделений.