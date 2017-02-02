Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 09:17

Владимир Путин подарил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 17 литографий

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с интронизацией и подарил ему 17 литографий «Средневековые крепости и монастыри России» российского художника-графика Игоря Задеры.

Напомним, церемония возведения на престол Патриарха (интронизация) состоялась 1 февраля 2009 года.

Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государства поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за большой вклад в развитие диалога государства и церкви. Кроме того, Владимир Путин пожелал предстоятелю Русской православной церкви дальнейших успехов в этом труде.

Фото: официальный сайт Кремля

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