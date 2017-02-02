Центробанк окончательно утвердил дизайн банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

В среду, 1 февраля, совет директоров Банка России принял решение об оформлении новых банкнот номиналом в 200 и 2 000 рублей. Как сообщает пресс-служба регулятора, купюры, которые поступят в обращение в конце этого года, украсят достопримечательности Севастополя и Владивостока.

- На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области, - говорится в официальном сообщении Центробанка. - Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот.

Напомним, Екатеринбург также заявлялся в качестве претендента, однако по итогам второго тура не прошёл в число финалистов. Столицу Урала планировалось представить изображениями гостиницы "Исеть" и Домом Севастьянова, известным также как Дворец профсоюзов. В третьем этапе за место на купюрах боролись Владимир, Волгоград, Владивосток, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи.

Фото: provoda.ru