Областная газета
Политика 2 февраля 2017, 10:10

На Среднем Урале появилось областное министерство экономики и территориального развития

Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в структуру исполнительных органов госвласти региона. Он подписал указ о том, что теперь на Среднем Урале будет министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Напомним, ранее в нашем регионе существовало областное министерство экономики. Теперь же его название изменится. Можно предположить, что одновременно будет пересмотрен и перечень вопросов, курируемых этим ведомством.

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