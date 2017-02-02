На Среднем Урале появилось областное министерство экономики и территориального развития

Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в структуру исполнительных органов госвласти региона. Он подписал указ о том, что теперь на Среднем Урале будет министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

Этот документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Напомним, ранее в нашем регионе существовало областное министерство экономики. Теперь же его название изменится. Можно предположить, что одновременно будет пересмотрен и перечень вопросов, курируемых этим ведомством.