В домах жителей Нижнего Тагила за три месяца заменят 90 лифтов

До конца апреля в многоквартирных домах Нижнего Тагила заменят 90 старых лифтов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В рамках программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах лифты будут заменены до 28 апреля. Работы по обновлению лифтового хозяйства будут вести две организации ООО «СМУ № 7» и ООО «Центр сервисных услуг». Сформирован общий график работ. Кроме того, в администрации города предполагают включить в состав приёмной комиссии по лифтам специалистов для контроля подъёмных механизмов.

Со своей стороны подрядчики пообещали, что для удобства жителей многоэтажных домов замену лифтов они будут производить в кратчайшие сроки. Стоит напомнить, что в 2013 году в городе благодаря качественной организации процесса было заменено 214 лифтов всего за четыре месяца.

Фото: Алексей Кунилов.