Областная газета
Экономика 2 февраля 2017, 12:49

В Свердловской области ликвидируются два таможенных поста

В конце апреля в Свердловской области станет меньше на два таможенных поста. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской таможни, с 20 апреля будут ликвидированы Алапаевский таможенный пост и таможенный пост "Нижнетагильский металлургический комбинат". Соответствующее решение уже принято Федеральной таможенной службой (ФТС) России.

В регионе будут ликвидированы два таможенных поста Екатеринбургской  таможни: Алапаевский и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК), сообщили в пресс-службе Екатеринбургской таможни.  В настоящее время в Алапаевске работает отдел таможенного оформления и таможенного контроля Ирбитского таможенного поста, в Нижнем Тагиле - Нижнетагильский таможенный пост.

В Екатеринбургской таможне пояснили, что штат должностных лиц Ирбитского и Нижнетагильского постов и уровень их квалификации достаточны для осуществления всех необходимых таможенных процедур, подразделения будут работать по прежним адресам и расписанию, а изменения никак не отразятся на внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций.

По всем вопросам граждане могут обращаться по телефонам:

  • Нижнетагильский таможенный пост: (3435) 41-23-76, (3435) 41-25-2;
  • Ирбитский таможенный пост: (3434) 63-06-25, (3434) 463-02-51.

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