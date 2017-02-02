Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 13:26

В Екатеринбурге впервые состоится чемпионат по SPA-массажу

В Екатеринбурге 7-9 февраля впервые состоится чемпионат по SPA-массажу в рамках ХX Межрегионального первенства «Уральские берега» среди мастеров индустрии красоты. Вход свободный, рассказали «ОГ» организаторы.

Первый открытый чемпионат Урала по массажу будет отборочным на международный конкурс.

7 февраля в 12.00 на сцене состоится «Шоу чемпионов по массажу» от мастеров Екатеринбурга, являющихся победителями и призёрами российских и международных конкурсов. Тайский массаж продемонстрирует Александр Пьянков, чемпион России по косметологии и массажу в номинации "Массажные техники". Представят и другие новые техники - моделирующий массаж шишками, массаж лица «ГУАША», массаж «ЛОМИ-ЛОМИ», итальянский реафирмирующий массаж лица.

В этом году фестиваль состоится в Уральском дизайн-центре (ул. Горького, 4а).

Фото: Павел Ворожцов.

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