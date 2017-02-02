Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 12:54

Наина Ельцина: девяностые годы — святое время

В Екатеринбурге в Ельцин Центре в пространстве книжного магазина «Пиотровский» накануне вечером вдова первого Президента России Наина Ельцина зачитала отрывки из своих мемуаров.

В приветственном слове к аудитории экс-первая леди немного рассказала о своём отношении к девяностым годам прошлого столетия.

— Это действительно были очень тяжёлые годы. Но я как-то читала однин журнал, где эти лихие годы назвали святыми. Я прониклась этой мыслью, ведь действительно, это святые годы. Все оказались в жуткой ситуации – развалилась огромная страна! Её было даже сложно оценить, страна находилась в разрухе, как после войны.

И безусловно, я бы никогда не отзывалась плохо о девяностых, и неважно был ли Борис Николаевич президентом или нет, потому что просто по-человечески люди достойно пережили это очень трудное время, — отметила Наина Ельцина.

Подробнее об этом читайте в свежем номере «Областной газеты».

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