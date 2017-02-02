Средняя зарплата свердловских врачей достигла 55 838 рублей

По данным оперативного мониторинга повышения средней зарплаты бюджетников в соответствии с майскими указами Президента России, средняя зарплата свердловских врачей составила по итогам 2016 года 55 тыс. 838 рублей.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Свердловской области, за время реализации майских указов Президента РФ по сравнению с 2011 годом зарплата школьных учителей, врачей и среднего медперсонала выросла в 1,5 раза, педагогических работников учреждений дошкольного и дополнительного образования — в 2,3 раза, младшего медперсонала и педагогов среднего профобразования — в 1,95 раза, сотрудников учреждений культуры — в 2,5 раза, социальных работников — в 1,8 раза.

Средние зарплаты бюджетников по итогам 2016 года: