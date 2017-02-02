Областная газета
Экономика 2 февраля 2017, 13:35

Федеральный бюджет выделит на строительство ЕКАДа в 2017 году 460 миллионов рублей

Правительство РФ приняло постановление о распределении между 20 регионами России 10 млрд рублей, выделенных на строительство дорог. Свердловская область получит 910 млн рублей.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, 460 млн рублей из этой суммы пойдёт на строительство южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги. Напомним, о дополнительном выделении средств из федеральной казны шла речь во время недавней встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Вторая часть суммы — 450 млн рублей - пойдёт на прокладку автодороги Карпинск — Кытлым.

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