Областная газета
Спорт 2 февраля 2017, 13:54

Последним участником баскетбольного "Финала четырёх" Кубка России стал "Новосибирск"

Четвёртым участником финального раунда Кубка России по баскетболу среди мужских команд стал лидирующий в первом дивизионе суперлиги "Новосибирск". В четвертьфинале сибиряки в гостях обыграли "Спартак-Приморье" со счётом 88:78 (23:21, 19:16, 16:20, 29:21). 

Таким образом, в первый день "Финала четырёх", 17 февраля, на паркете екатеринбургского Дворца игровых видов спорта "Уралочка" сыграют ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" с "Сахалином" (повторение финала чемпионата первого дивизиона прошлого сезона) и действующий обладатель Кубка России пермская "Парма" с "Новосибирском". Матч за третье место и финал - 19 февраля.   

Кубок России по баскетболу впервые был разыгран в 2000 году, с 2003 года проводится регулярно с определением победителя в формате "Финала четырёх" (первый такой турнир прошёл в Екатеринбурге). 

Быстрая реклама

Большевикам институт земств был неинтересен...

Большевикам институт земств был неинтересен...
Большевикам институт земств был неинтересен, их больше увлекало переустройство мира.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА