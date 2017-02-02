Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 14:02

На высокотехнологичную медпомощь свердловчане получат самую большую субсидию среди регионов России

В 2017 году Свердловская область получит из федерального бюджета самую большую среди регионов России субсидию на оказание высокотехнологичной медпомощи. Такой вывод следует из распоряжения, принятого Правительством РФ.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, между 69 регионами будет распределено 6 млрд рублей. Причём для Свердловской области предусмотрено свыше 655,4 млн рублей. Это самая большая сумма среди субсидий, выделяемых из федерального бюджета субъектам РФ в 2017 году на высокотехнологичную медицинскую помощь населению.

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