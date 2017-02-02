В Свердловской области обновился портал регионального оператора банка данных о детях-сиротах

Обновился интернет-портал регионального оператора государственного банка данных о детях, которых можно усыновить или над которыми можно оформить опеку. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики Свердловской области.

Ежегодно численность детей, состоящих на учёте в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, уменьшается в среднем на 15%. Сегодня она составляет 2 тыс. 375 детей.

- Обновлённый портал работает во взаимодействии с федеральным сайтом, данные о детях обновляются в ежедневном режиме. Для потенциальных родителей размещена пошаговая инструкция, как принять ребёнка в семью, и законы в сфере семейного устройства детей. На портале можно получить контактные данные регионального оператора банка данных о детях и информацию о мерах социальной поддержки для приёмных семей, - рассказали в региональном министерстве социальной политики.

Добавим, всего в Свердловской области 88,85% ребят из общей численности детей-сирот или оставшихся без попечения родителей воспитываются в приёмных семьях.