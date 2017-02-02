Территорию на границе Европы-Азии в Полевском обновят

Граница Европы-Азии на территории Полевского преобразится к 300-летию города, в том числе властями планируется обновить обелиск — сделать его ещё более ярким и запоминающимся. Об этом «ОГ» рассказали в администрации Полевского городского округа.

Оргкомитет по подготовке к юбилею города в 2018 году составляет программу мероприятий. Так, с одобрения администрации изменится пространство у обелиска Европа-Азия.

- Переход между Европой и Азией будет отмечен особым способом, - рассказала советник главы Эльмира Самохина. - Сюда приезжает множество туристов. Гости этого популярного места смогут получить официальную грамоту о том, что они переступили границу. Дизайн для грамот разрабатывают студенты УрГЭУ. В кафе у границы посетителей будут угощать полевскими пирогами или добавят в меню чай по полевскому рецепту. Уральский писатель Павел Бажов написал 24 сказа о Полевском крае, в одном из них его герой отведал местные солёные чесночные пирожки. Возможно, это угощение также появится в меню.

Кроме таких туристических новинок, специалисты преобразуют место на границе. Например, разместят скульптурные композиции для привлекательности местности и выполнят новое оформление пространства, включающее прогулочную аллею. Сам же обелиск Европа-Азия реставрируют или установят новую стелу.

Находящийся сейчас на границе обелиск из серого первоуральского мрамора был воздвигнут в июне 1986 года к 250-летию со дня научного обоснования В.Н. Татищевым нахождения на этом месте границы между Европой и Азией. Место для размещения обелиска было выбрано совместно с российским географическим обществом. Напомним, монумент расположен на Полевском шоссе в 2 км от села Курганово.

Проект по обновлению этого участка на границе частей света реализуют на условиях муниципально-частного партнёрства (разрабатывал идею екатеринбургский предприниматель Евгений Морозов). На следующей неделе будут рассмотрены эскизы, а к реконструкции участка специалисты приступят летом этого года.

Фото: ТурПортал Полевского