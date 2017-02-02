Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 15:40

Будущие первоклашки из Мичуринского, которых не смогли записать на портале госуслуг, будут учиться в новом образовательном центре

В управлении образования Екатеринбурга прокомментировали ситуацию, с которой столкнулись родители будущих первоклассников из микрорайона Мичуринский. Из-за того, что на портале госуслуг не было улиц Евгения Савкова и Карасьевской, они не смогли записать детей в школы.

- Мы хотим успокоить жителей - все пойдут в новый образовательный центр, который должен открыться в микрорайоне 1 сентября. Пока детей временно записывают в другую школу, но потом всех перепишут туда, - заявила руководитель управления образования города Екатерина Сибирцева.

Как заверил директор екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Вадим Макаров, компания приложит все усилия, чтобы в следующем году ситуация не повторилась.

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