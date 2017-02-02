ФСБ России оценила убытки от хакерских атак в 1,5% мирового ВВП

По данным Федеральной службы безопасности, ущерб от действий злоумышленников в Интернете составил от 300 млрд до 1 трлн долларов США. Такую информацию озвучил заместитель начальника профильного центра ФСБ России Николай Мурашов, выступая на большом национальном форуме информационной безопасности Инфофорум-2017 в четверг, 2 февраля, в Москве. Ущерб от хакерских атак составляет до 1,5 % мирового ВВП.

- По данным за последние годы, исходя из различных методик оценки ущерба, от вредоносных программ они составили от 300 млрд до 1 трлн долларов США, - приводит слова Николая Мурашова Rambler News Services. - То есть от 0,4% до 1,5% от общемирового ВВП. И эти показатели имеют тенденцию к неуклонному росту.

По словам представителя ФСБ, чтобы не допустить дальнейшего роста числа таких преступлений, необходимо осуществить комплексные меры, основанные на взаимодействии органов госвласти, общества и бизнеса.

Отметим, в конце прошлого года специалистами ФСБ был разработан законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры. Документ был принят депутатами Государственной думы РФ в январе 2017 года.