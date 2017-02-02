Областная газета
Общество 2 февраля 2017, 15:55

Уральские мужчины жалуются психологам на своих жён и проблемы с деньгами

В областной службе психологической помощи назвали главные темы, которые беспокоят жителей Свердловской области. Большую часть абонентов «Телефона доверия» волнуют супружеские конфликты, любовь и дружба, безрадостная старость. Однако появились и новые проблемы, такие как закредитованность, детский деспотизм, и компьютерная зависимость.

- Буквально в последний год стали появляться жалобы родителей на детей, - говорит руководитель службы Елена Прохорова. - Причём их возмущает не просто эгоизм, а детский деспотизм. Дети уже неплохо ориентируется в своих правах, но о правах родителей не задумываются.

По словам Елены Прохоровой, в последнее время существенно возросло количество звонков от мужчин - они составляют треть от общего числа абонентов (раньше была одна пятая). Одна из главных причин, по которой мужчины вынуждены обращаться за помощью психологов, - большая закредитованность.

- Начиная с 2016 года количество звонков по закредитованности просто зашкаливает. Мужчины-абоненты рассказывают, что из-за материальной несостоятельности они испытывают давление со стороны своих жён, да и сами, чувствуя ответственность за семью, мучаются угрызениями совести. Некоторые уходят в запой.

Как отмечает психолог, женщин в последнее время не устраивает инфантильность мужчин, их пивная и компьютерная зависимость. Но и мужчины не остаются в долгу: они жалуются на излишнюю женскую требовательность, безапелляционность и стремление жить не по средствам.

Подробнее об этом читайте в свежем номере "Областной газеты".

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