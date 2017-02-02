Областная газета
Политика 2 февраля 2017, 16:25

Людмила Бабушкина призвала депутатов подключиться к реализации программной статьи Евгения Куйвашева «Переломный момент»

На состоявшемся сегодня заседании Совета Законодательного собрания Свердловской области председатель регионального парламента Людмила Бабушкина обратила внимание депутатов на необходимость подготовки предложений в план реализации программной статьи губернатора Евгения Куйвашева «Переломный момент».

— В законе «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», который мы приняли после детального обсуждения в декабре 2015 года, определены точки роста экономики нашего региона и сформулированы задачи по повышению уровня жизни наших земляков. Цели, которые губернатор Евгений Владимирович Куйвашев обозначил в статье «Переломный момент», — более амбициозные. Они потребуют от правительства Свердловской области и от Законодательного собрания новых решений и принципиально новых подходов, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

В частности, по её мнению, одна из самых важных задач, поставленных главой региона — увеличение продолжительности жизни уральцев до 77,5 лет (на 11 % к уровню 2015 года). Кроме того, 2017-й объявлен Годом экологии. Для Среднего Урала очень актуальна проблема снижения промышленных выбросов в атмосферу и уменьшения объёма производственных отходов, накопленных за прошлые десятилетия.

— Нас всех ждёт большая работа в ближайшие пять лет, — сказала председатель регионального парламента.

Быстрая реклама

Большевикам институт земств был неинтересен...

Большевикам институт земств был неинтересен...
Большевикам институт земств был неинтересен, их больше увлекало переустройство мира.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА