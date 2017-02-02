Людмила Бабушкина призвала депутатов подключиться к реализации программной статьи Евгения Куйвашева «Переломный момент»

На состоявшемся сегодня заседании Совета Законодательного собрания Свердловской области председатель регионального парламента Людмила Бабушкина обратила внимание депутатов на необходимость подготовки предложений в план реализации программной статьи губернатора Евгения Куйвашева «Переломный момент».

— В законе «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», который мы приняли после детального обсуждения в декабре 2015 года, определены точки роста экономики нашего региона и сформулированы задачи по повышению уровня жизни наших земляков. Цели, которые губернатор Евгений Владимирович Куйвашев обозначил в статье «Переломный момент», — более амбициозные. Они потребуют от правительства Свердловской области и от Законодательного собрания новых решений и принципиально новых подходов, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

В частности, по её мнению, одна из самых важных задач, поставленных главой региона — увеличение продолжительности жизни уральцев до 77,5 лет (на 11 % к уровню 2015 года). Кроме того, 2017-й объявлен Годом экологии. Для Среднего Урала очень актуальна проблема снижения промышленных выбросов в атмосферу и уменьшения объёма производственных отходов, накопленных за прошлые десятилетия.

— Нас всех ждёт большая работа в ближайшие пять лет, — сказала председатель регионального парламента.