Роскачество назвало марки пуховиков, которые не стоит покупать

Роскачество изучило 69 мужских пуховиков в ценовом интервале от 3 до 50 тыс. рублей, выпущенных наиболее популярными в России производителями. Оценивалось 57 параметров безопасности и качества. Как сообщается, по результатам исследования качественными признаны 22 наименования. Ещё семь опережают действующие стандарты. 40 образцов признаны некачественными.

- Стандарт Российской системы качества для курток мужских с пухо-перовым наполнителем установил высокие нормативные требования к качеству пошива, стойкости к истиранию по плоскости подкладки и водоотталкиванию, - говорится в пояснении к результатам исследования. - Также в исследовании Роскачества предусмотрена оценка состава наполнителя куртки.

Семь лидеров рейтинга - Adidas, Geox, Kappa, Mango, Springfield, U.S. Polo и Westland - показали лучшие результаты и вполне могли бы претендовать на государственный знак качества. Если бы производились в России. Но увы, все они зарубежного происхождения.

А вот что касается нарушений, то здесь Роскачество выявило следующую картину:

крайне низкие показатели воздухопроницаемости материала подкладки: Arc’teryx, Baon, Benetton, Canada Goose, Chkalov, City Classic, City Voyager, Columbia, Fergo, Finn Flare, Forward, Helly Hansen, Hispo, Plaxa, In Extenso, Jack Wolfskin, Lacoste, Laplandia, Lawine, Levi’s, Marinepool, Mexx, Mirage, Montbell, Napapijri, New Balance, O’stin, Outventure, Red Fox, Salomon, Sisley, Sivera, T4F, The North Face, Uniqlo, Wrangler, Zara, Zolla

отсутствует необходимая информация о производителе: Arc’teryx, Canada Goose, Lawine, Mirage, T4F и The North Face

состав ткани указан неверно: Alef, Chkalov, City Voyager, Forward, Red Fox (П) и Uniqlo

превышено максимально допустимое расстояние между границами пуховых секций: Arctic Explorer (с внутренней стороны), Baon, City Voyager, Fergo (со стороны подкладки), GLISSADE, Helly Hansen, Marinepool, Merrell, Mirage, New Balance (на рукавах), Oodji, Reebok, Sela, Stayer, Termit.

У остальных образцов Роскачество нарушений не выявило.