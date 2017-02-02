Для уральцев открыты бесплатные уроки по лыжному туризму

С февраля в турклубе «Уральские тропы» совместно с Федерацией спортивного туризма Свердловской области начинают работу школы пешего и лыжного туризма для тех, кто собирается ходить в походы. Занятия бесплатные, а слушатели после занятий в Школе получат официальные дипломы, рассказали организаторы турклуба.

Так, на 4 февраля назначены лыжные тренировки на Шарташе и на Уктусе. Все уроки будут проводить инструкторы.

А на 5 февраля назначена пешая прогулка и практическое занятие для воспитанников школы вдоль реки Чусовой от посёлка Коуровка до Георгиевских Камней, где участники клуба научатся разводить костёр и заготавливать дрова.

Также 5 февраля во время лыжной тренировки в окрестностях Екатеринбурга туристы отработают технику передвижения по пересечённому рельефу.

Кроме того, для участников состоятся лекции. 8 февраля в 19:00 в Гуманитарном университете (ул. Сурикова 24а) обсудят тему "Препятствия в пешем и лыжном туризме, их виды и способы их преодоления".

Запись на занятия продолжается.