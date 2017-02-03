В Ельцин Центре откроется персональная выставка Владимира Дубосарского

Сегодня, 3 февраля, в 19:00 в арт-галерее Ельцин Центра откроется персональная выставка "Свидетельство о возрождении" современного российского художника Владимира Дубосарского. Посетители смогут любоваться 26 работами большого формата до 26 марта 2017 года, сообщили в пресс-службе Центра.

Владимир Дубосарский использовал новый для себя подход, когда каждая картина представляет отдельный кадр, а все вместе они смонтированы в своеобразный фильм, застывший на стенах галереи.

Резные наличники и деревянные истуканы попали на картины прямиком из любимых детских книг художника, но в то же время, являются образами, составляющими наш общий культурный код, а советский подстаканник или газовая горелка, имеющие прямое отношение к семье и дружескому кругу Дубосарского, в то же время провоцируют разговор о газе, природных ресурсах как основе экономики России и неизбывной ностальгии по советскому прошлому, рассказали в пресс-службе Ельцин Центра.

Работы в экспозиции созданы автором в последние четыре года, часть из них зрители увидят впервые. За новыми сюжетами художник обратился к социальным сетям и линиям человеческого поведения, в чём он видит памятник нашему времени. Посетителям предстоит разгадать, о возрождении чего свидетельствует выставка Владимира Дубосарского.

Справка "ОГ":