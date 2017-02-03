Областная газета
Общество 3 февраля 2017, 10:59

Мошенники из Екатеринбурга по поддельным судебным решениям пытались взыскать деньги в 18 регионах страны

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с использованием поддельных исполнительных листов. Как сообщила пресс-служба МВД РФ,  перед судом предстанут двое жителей Свердловской области. Ещё один пока находится в розыске.

Расследование велось с конца 2015 года.

- В результате оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий сотрудники полиции в Екатеринбурге задержали подозреваемых в мошенничестве с поддельными бланками судебных решений, - сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк. - Злоумышленники пытались незаконно получить деньги со счетов клиентов 26 банков в 18 субъектах Российской Федерации. 

Как пояснили в полиции, в каждом документе содержались требования списать со счета "должника" определённую сумму в пользу указанного получателя. Размер суммы при этом варьировался от 100 до 400 тыс. рублей. 

Первая информация о попытках снятия денег в полицию поступила из судебных органов в конце 2015 года. А уже в апреле 2016 года сыщиками в ходе проведения оперативно-технических мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 37-летний автомеханик из Новоуральска. Помощь в изобличении подозреваемого оказала и служба безопасности банка, в котором был открыт счёт злоумышленника. В его жилище были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: компьютер, поддельные печати и штампы судов, офисная техника, на которой изготавливались подделки. На жёстком диске содержалась информация ещё о 50 дополнительных эпизодах противоправной деятельности, а также личности соучастников, одного из которых - 31-летнего екатеринбуржца - удалось задержать, а другой объявлен в розыск.

За покушение на мошенничество в особо крупном размере злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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