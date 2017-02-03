Областная газета
Политика 3 февраля 2017, 11:39

Евгений Куйвашев презентовал японцам промышленный и инвестиционный потенциал Свердловской области

Вчера, 2 февраля, Евгений Куйвашев провёл презентацию промышленного и инвестиционного потенциала Свердловской области на площадке посольства Японии в Москве. Областной департамент информполитики сообщил, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки высоко оценил усилия губернатора в укреплении экономических связей.

Губернатор Евгений Куйвашев и первый вице-губернатор Алексей Орлов провели презентацию Свердловской области как ведущего индустриального региона России. В мероприятии приняли участие японские дипломаты и представители Японского бизнес-клуба — всего около 80 предпринимателей.

- Нам показали потенциал Свердловской области. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнесменов: высокий уровень образования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил инициативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало большое влияние на развитие связей между сторонами. Прошедшая презентация даёт ещё один толчок к развитию наших дружеских отношений, — заявил господин посол по итогам встречи.

Напомним, Япония станет страной-партнёром Иннопрома - 2017. Тоехиса Кодзуки призвал японских предпринимателей к активному участию в VIII международной промышленной выставке. Ожидается, что результатом участия японских партнёров станут заключение новых контрактов, установление новых партнёрских взаимоотношений и успешная реализация совместных проектов.  

Быстрая реклама

Большевикам институт земств был неинтересен...

Большевикам институт земств был неинтересен...
Большевикам институт земств был неинтересен, их больше увлекало переустройство мира.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА