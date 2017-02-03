Ежегодно в Свердловской области регистрируется до 17 тысяч новых случаев заболевания раком

По данным НПЦ «Онкология», ежегодно в Свердловской области регистрируется от 13 до 17 тыс. новых случаев злокачественных новообразований, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

— Среднемноголетний уровень заболеваемости по области составил 333,6 на 100 тысяч населения, при этом сохраняется тенденция к росту показателя на 1,5-2% ежегодно.По показателю первичной заболеваемости среди всего населения Свердловская область занимает 38-е место среди 85 субъектов Российской Федерации (при ранжировании от наилучшего к наихудшему), — уточняют санитарные врачи.

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской области», наиболее высокий уровень заболеваемости в Свердловской области зарегистрирован в Байкалово, Асбесте, Североуральске, Туринске, Дегтярске, Каменске-Уральском, Верхнем Тагиле, Полевском, Верх-Нейвинске, Алапаевске, Артях.

Данные были озвучены в преддверии Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля). В этот день акцентируется внимание специалистов и общественности на этой глобальной проблеме.