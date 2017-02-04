В Свердловской области на коньки в рамках турнира «Лед надежды нашей» встанут одновременно более 3 тысяч человек

В Свердловской области 4 февраля состоятся старты всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Соревнования пройдут во всех муниципалитетах, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Предполагается, что одновременно на лёд выйдут более 3 тысяч свердловчан.

- История этих традиционных соревнований началась еще в советские времена, - пояснил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. - Многие российские звёзды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных стартах, получая путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. Самые массовые забеги в Свердловской области пройдут в Екатеринбурге, Краснотурьинске, Лесном и Первоуральске.

Главный парад конькобежцев Урала состоится на стадионе «Юность» в Екатеринбурге. В мероприятии примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области, мастер спорта СССР по конькобежному спорту Леонид Рапопорт, и бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в командной гонке, чемпионка Зимней Универсиады-2007, чемпионка России на дистанции 1000 метров, Заслуженный мастер спорта Юлия Скокова.