Пять свердловских муниципалитетов получили около 4,5 миллиона рублей из областного бюджета на развитие общественной инфраструктуры

В 2016 году пять муниципалитетов получили 4 млн 459 тыс. рублей из областного бюджета на развитие общественной инфраструктуры. Об этом сообщили "ОГ" в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

Получателями грантов стали муниципальные образования:

Серовский городской округ – 2 млн 229 тыс. руб.;

Североуральский городской округ – 1 млн 114 тыс. руб.;

Шалинский городской округ – 743 тыс. 250 руб.;

Бисертский городской округ– 185 тыс. 812 руб.;

Нижнесергинский муниципальный район – 185 тыс. 812 руб.

По информации регионального министерства экономики, в Серовском ГО на выделенные средства заменена устаревшая котельная №22 в посёлке Сортировка на автоматизированную блочно-модульную котельную в целях увеличения тепловой мощности. В Североуральском ГО приобретена снегоуборочная машина со шнекороторным оборудованием.

В Шалинском ГО закуплены компьютерная техника для МКУ ШГО «Центр хозяйственного обеспечения», учебники для МКОУ «Шамарская СОШ № 26» и МКОУ ШГО «Шалинская СОШ № 90», спортивная форма и спортивный инвентарь для МКУ ДОШГО «Детско-юношеская спортивная школа». В Бисертском ГО установлены светофоры на пешеходных переходах вблизи ОУ и приобретён спортивный инвентарь для МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

В Нижнесергинском МР приобретены уличные урны для Михайловского МО, отремонтирована контейнерная площадка в Верхних Сергах, закуплены электротовары для МБУ «Служба содержания городского хозяйства и благоустройства». Также обеспечено зимнее содержание дорог в посёлке Атиг, установлены энергосберегающие светильники уличного освещения в деревне Отевка, отремонтировано уличное освещение в Дружининском городском поселении.