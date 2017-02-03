Египтянин попытался провезти в Екатеринбург более 30 килограммов крема для лица

Прилетевший рейсом из Стамбула в Екатеринбург гражданин Египта вёз в чемодане 408 банок крема для лица общим весом 33,5 кг. Несмотря на то, что косметикой иностранец намеревался торговать, он пытался пройти по зелёному коридору для пассажиров, которым нечего декларировать к провозу через границу.

- В ходе таможенного контроля пассажир привлёк внимание стражей экономической безопасности, - сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни. - Несмотря на то, что мужчина проследовал по зелёному коридору, его багаж был досмотрен с применением специальных технических средств. В багаже оказались 408 банок крема известной косметической марки общим весом 33,5 кг.

Египтянин не стал скрывать, что товар везёт не для личных целей, а для продажи. В данный момент кремы для лица изъяты, предприимчивому иностранцу выписан административный штраф.

Фото: Кольцовская таможня