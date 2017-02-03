Премию губернатора получат 20 молодых уральских учёных

Двадцать уральских учёных получат по 200 тыс. руб. от губернатора. Премия присуждена на конкурсной основе за опубликованные в 2016 году научные работы фундаментального характера и работы, имеющие научно-прикладные результаты, сообщает областной департамент информполитики.

- На тринадцатый конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области для молодых учёных было заявлено 116 работ из 16 институтов Уральского отделения Российской академии наук, семи вузов и одной научной организации. Рекордное количество – 59 работ – представил Уральский федеральный университет, – сообщил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

В частности, на конкурсе отмечены работы: «Технология обратимой консервации клеток, тканей и органов с использованием гипотермии в ксеноне», «Кинетика взаимодействия газообразных кислорода и водорода с оксидными электрохимическими материалами», «Разработка и исследование высокоактивных электродов для энергоустановок на основе твёрдооксидных топливных элементов».

Церемония награждения 20 победителей пройдёт 9 февраля в Демидовском зале Центра классического образования УрФУ (ул. Тургенева, 4). В рамках Демидовских чтений молодым учёным и студентам вуза лауреаты Демидовской премии 2016 года прочтут лекции.

Напомним, премии губернатора Свердловской области для молодых учёных были учреждены в 2004 году. Всего за 13 лет поддержку получили 213 молодых учёных.