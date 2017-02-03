Областная газета
3 февраля 2017, 13:28

Главным инженером МРСК Урала официально назначен Вадим Локтин

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" согласовал кандидатуру Вадима Локтина на должность технического руководителя компании. Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации, новый главный инженер также получил статус первого замгендиректора ОАО.

До своего назначения в Екатеринбурге Вадим Локтин занимал аналогичную должность в Пермэнерго. С 1 декабря 2016 года он исполнял обязанности главного инженера в МРСК Урала.

Отметим, Вадим Локтин в 1993 году окончил УПИ по специальности "Электропривод и автоматизация промышленных установок", в 2002 году получил там же второе высшее по специальности "Менеджмент". Свою карьеру в электроэнергетике Вадим Локтин начал в 1994 году в Чусовских электрических сетях Пермэнерго на должности инженера-технолога службы подстанций. До 2014 года топ-руководитель трудился в Пермэнерго и его филиалах, затем год проработал на аналогичной должности главного инженера Челябэнерго, после чего снова вернулся в Прикамье.

Как сообщалось ранее, прежний первый замгендиректора – главный инженер ОАО "МРСК Урала" Юрий Лебедев с декабря 2016 года продолжит свою работу в компании и займётся вопросами подготовки технического персонала и инженерных кадров, а также координацией работы филиалов и производственных отделений по взаимодействию с учебными заведениями.

Быстрая реклама

Большевикам институт земств был неинтересен...

Большевикам институт земств был неинтересен...
Большевикам институт земств был неинтересен, их больше увлекало переустройство мира.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА