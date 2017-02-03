Суд обязал закрыть мусорный полигон в Красном

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Верхнепышминский городской суд Свердловской области запретил подрядной организации "Благо-С", арендующей полигон в посёлке Красный, осуществлять на полигоне твёрдых бытовых отходов любые виды деятельности кроме рекультивации и пожаротушения.

Это означает, что полигон больше не может использоваться для утилизации и складирования мусора, сообщила "ОГ" руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Напомним, что по наблюдениям жителей посёлка Красного, полигон твёрдых бытовых отходов дымит уже на протяжении года (номер «ОГ» от 21.01.2017). В администрации Верхней Пышмы утверждают, что проблема возникла из-за его арендатора — компании «Благо-С», которая должным образом его не обрабатывает. В зоне влияния от деятельности полигона были превышены нормативы предельно допустимых выбросов. На основании этого в конце января был составлен протокол об административном нарушении и начата процедура по аннулированию лицензии на размещение там отходов.

- Сейчас необходимо решить, куда будет поступать мусор, который планировалось направлять в Красный. Этот вопрос находится в ведении администрации муниципалитета, - сообщила Жанна Рябцева.

По словам главы администрации Верхней Пышмы Владимира Чиркова, сейчас все отходы повезут на полигон Северный.