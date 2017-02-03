Автобус с детской спортивной командой из Екатеринбурга попал в ДТП на Серовском тракте

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду "Синие камни" из Екатеринбурга, попал в пятницу, 3 февраля, в ДТП на трассе Екатеринбург - Серов. В салоне автобуса в момент аварии находились 25 пассажиров. По информации Управления ГИБДД по Свердловской области, никто не пострадал.

- Автобус выехал из Екатеринбурга в 8:00. В 11:35 на 184-м км автодороги Екатеринбург - Серов 42-летний водитель автобуса Yutong допустил съезд в кювет, - сообщили представители ОблГАИ. - В момент ДТП в автобусе находились 25 пассажиров, в том числе 18 детей в возрасте 13-16 лет, 2 тренера и 8 родителей. В результате ДТП никто не пострадал.

В полиции подчеркнули, что организованная перевозка детей согласована, имеются все необходимые документы. Команда направлялась в Верхнюю Туру для участия в турнире "Золотая шайба".