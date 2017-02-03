Областная газета
Спорт 3 февраля 2017, 15:05

Виталий Мутко посетил "СКБ-Банк Арену" и футбольный манеж "Урал"

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Виталий Мутко проверяет готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
Готовы ли спортивные арены и гостевая инфраструктура Екатеринбурга к ЧМ-2018?



Вице-премьер РФ Виталий Мутко продолжает осматривать объекты к ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге.

После стройки на "Екатеринбург Арене" Виталий Мутко в компании президента "Урала" Григория Иванова и министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта посетил "СКБ-Банк Арену" и футбольный манеж "Урал". 

"СКБ-Банк Арена" является первым сданным в эксплуатацию объектом ЧМ-2018. Вице-премьер зашёл в подтрибунное помещение, осмотрел раздевалки и вышел на поле, которое сейчас накрыто специальным материалом.

Фото: Данил Паливода

Во время посещения футбольного манежа Виталий Мутко пообщался с местными воспитанниками, у которых в это время была тренировка.

Вице-премьер даже продемонстрировал свою футбольную технику, поиграв с одним из молодых футболистов академии "Урала".

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