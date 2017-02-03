Областная газета
Общество 3 февраля 2017, 15:52

В Свердловской области разрабатывают генные и ядерные технологии для борьбы с раком

В Свердловской области уровень онкологических заболеваний среди населения ежегодно увеличивается на 2%, смертность снижается на 0,5-2%, сообщили медики накануне Всемирного дня борьбы против рака. И рассказали о развитии лечения онкологических заболеваний в регионе и о медицинской помощи пациентам.

- В Свердловской области на учёте специалистов-онкологов находится 2% жителей, - такие данные сообщила главный специалист-эксперт отдела социально-гигиенического мониторинга управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Кочнева. - За 2015 год показатель первичной заболеваемости онкологическими по области составил 392 на 100 000 населения. Ежегодно в Свердловской области регистрируется от 75 до 130 впервые выявленных случаев онкозаболеваний у детей, частая патология - это кровь, нервная и костная системы. С появлением Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ №1 повысились результаты в лечении и началось снижение смертности.

В области проживает 4,3 миллиона жителей, из них 2,3 миллиона оказываются под воздействием различных канцерогенов из среды обитания, в регионе наиболее опасные - это бензапирен, кадмий и мышьяк, радон.

По структуре зарегистрированных онкозаболеваний на первом месте рак кожи, другие наиболее опасные — рак молочной железы, лёгких, желудка, кишечника. Эксперты отметили, что факторы риска — курение, нерациональное питание и недостаточная физическая активность, акцентировав внимание на пользе в проведении ранней диагностики и обследовании.

Среди субъектов РФ по показателю первичной заболеваемости среди населения Свердловская область находится в середине списка, на 38-м месте из 85, это высокий уровень заболеваемости. Среди случаев смерти от различных заболеваний в области второе место занимают онкологическое заболевания. Эксперты разрабатывают методы, чтобы снизить эти показатели. В частности, в регионе существуют профилактические программы «Здоровье уральцев», губернаторская программа «Новое качество жизни уральцев».

В Екатеринбург учёные работают над новыми методами борьбы с раком. Так, сотрудники Инновационного центра УГМУ сосредоточены на разработке биотехнологий для лечения. Руководитель центра Евгений Шуман отметил, что в настоящее время используется не только химическая терапия, одно из современных решений — это разработка способов генной терапии, лечение по таким методам начато в США.

Кандидат физико-математических наук, директор Циклотронного центра ядерной медицины УрФУ Сергей Бажуков сообщил, что научный центр призван решить вопросы обеспечения ранней диагностики заболевания. Между Центром УрФУ, ОАО «Роснано» и губернатором Свердловской области подписано соглашение, что в декабре 2017 года начнётся производство радиофармпрепаратов для совершения новых шагов в противораковой борьбе.

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