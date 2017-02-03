Виталий Мутко: "Строительство на "Екатеринбург-Арене" идёт с опережением графика

Сюжет Виталий Мутко проверяет готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Готовы ли спортивные арены и гостевая инфраструктура Екатеринбурга к ЧМ-2018?

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высоко оценил строительные работы на "Екатеринбург-Арене".

- "Екатеринбург-Ареной" я удовлетворён, никаких замечаний нет. С нами были представители контролирующих служб, сегодня очень высокая культура производства на объекте, график опережаем. По сути, на сегодня установлена кровля стадиона, закрыт контур, все инженерные системы на стадион заведены. Идёт отделка внутри, бетонные работы завершены. В целом я уверен, что в мае будем выходить на засеивание газона, всё идет по графику. Не хочу забегать вперёд, но если всё будет так продолжаться, то сдадим объект с опережением графика, - отметил Мутко.