800 сотрудников Режникеля отправили в простой

Одно из ведущих предприятий Режа ЗАО «ПО «Режникель» (входит в ОАО «Уфалейникель» — площадка входит в состав ГК СИБПЛАЗ) временно приостановило свою деятельность. На сегодня в простой отправлено 800 из 940 сотрудников. Как пояснили «ОГ» на предприятии, о сокращении сотрудников и закрытии комбината сейчас речи не идёт.

— Конъюнктура рынка не позволяет нам дальше наращивать объёмы производства, поэтому группа компаний приняла решение сократить производственные мощности. Режевской никелевый комбинат полностью приостанавливает свою деятельность, пока на неопределённый срок, — рассказал «ОГ» директор комбината Иван Дмитриев. — Высвободившийся персонал после консервации оборудования будет отправлен на простой с оплатой двух третей среднего заработка. Около ста человек останется на предприятии и будет дальше выполнять свои обязанности по охране зданий, сооружений и материальных ценностей.